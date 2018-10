O ex-presidente do BPP, João Rendeiro, foi condenado a cinco anos de prisão com pena suspensa por falsidade informática e falsificação de documentos.

O tribunal decidiu esta segunda-feira condenar a cinco anos de pena efectiva o ex-presidente do Conselho de Administração do BPP. João Rendeiro - que não esteve presente na leitura do acórdão - respondia pelos crimes de falsidade informática e falsificação de documento.



O ex-administrador do BPP Paulo Guichard foi, por sua vez condenado a quatro anos e três meses suspensa na sua execução se pagar 25 mil euros à associação Os anjos, também por falsificação de documentos e falsidade informática.



Foram também condenados Fezas Vital, a três anos e seis meses de prisão com pena suspensa e Paulo Lopes, a um ano e nove meses de prisão com pena suspensa. Fernando Lima foi ainda multado num valor a rondar os 5.400 euros.



O colapso do BPP, banco vocacionado para a gestão de fortunas, verificou-se em 2010, já depois do caso BPN e antecedendo outros escândalos na banca portuguesa.



O BPP originou ainda outros processos judiciais, um por suspeitas de burla qualificada e outro relacionado com multas aplicadas pelas autoridades de supervisão bancárias.