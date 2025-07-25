Sábado – Pense por si

Melhor dia de sempre do canal NOW alarga vantagem sobre SIC Notícias

Now 25 de julho de 2025 às 09:31
No melhor dia de sempre, o NOW registou um share médio diário de 2,32%.

O canal NOW continua a subir e ontem alargou a vantagem sobre a SIC Notícias. No melhor dia de sempre, o NOW registou um share médio diário de 2,32%, muito à frente da SIC Notícias, que registou apenas 1,95%. Em média, a cada minuto do dia, o NOW alcançou 48290 espectadores. A SIC Notícias ficou muito atrás do NOW, com 40480 espectadores por minuto.

O NOW tem subido todos os meses e em junho alcançou o melhor resultado de sempre, recorde que vai ser largamente batido em julho.

O NOW é o projeto televisivo que agrega o Negócios, o Record, a SÁBADO e a Máxima. É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.

