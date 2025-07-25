Canal NOW ultrapassa CNN Portugal no horário nobre e lidera

Sábado – Pense por si

O NOW tem subido todos os meses e em junho alcançou o melhor resultado de sempre, recorde que vai ser largamente batido em julho.

O canal Now continua a subir e ultrapassou a CNN Portugal e a SIC Notícias no horário nobre. Ontem, entre as 20 e as 24 horas, o NOW obteve um share médio de 2,3%, equivalente a 95700 espectadores a cada minuto desse período.

No horário de maior consumo televisivo e de maior investimento publicitário, a CNN Portugal ficou atrás do canal NOW, ao obter apenas 2,1% de share e 85900 espectadores por minuto. Também a SIC Notícias ficou atrás do canal NOW, ao obter apenas 1,7% de share e 70600 espectadores por minuto.

Sobre a SIC Notícias, a vitória do NOW registou-es na média de todo o dia.No seu melhor dia de sempre, o NOW registou um share médio diário de 2,32%, muito à frente da SIC Notícias, que registou apenas 1,95%. Em média, a cada minuto do dia, o NOW alcançou 48290 espectadores. A SIC Notícias ficou muito atrás do NOW, com 40480 espectadores por minuto.

O NOW é o projeto televisivo que agrega o Negócios, o Record, a Sábado e a Máxima. É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.

