Dona da SIC agrava perdas semestrais para 5,1 milhões

As receitas da Impresa cederam 700 mil euros face à primeira metade do ano passado, o que representa uma quebra de 0,8%. Os custos operacionais aumentaram 1,1%.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

O grupo Impresa encerrou a primeira metade do ano com prejuízos de 5,1 milhões de euros, mais 27,1% do que os quatro milhões registados nos primeiros seis meses do ano passado, indicou esta quinta-feira o dono da SIC e do Expresso em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A empresa liderada por Francisco Pedro Balsemão assinala que, excluindo os custos de reestruturação, as perdas aumentaram apenas 1,9%, para 3,9 milhões de euros.



francisco pedro balsemao impresa

As receitas totais recuaram 0,8%, ou 700 mil euros, para os 85,9 milhões de euros, tendo as receitas televisivas caído 1,1%, para os 73,8 milhões.

Os custos operacionais, por seu turno, aumentaram 1,1%, atingindo os 83 milhões de euros.

Assim, os resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) reduziu-se em 35,5%, cifrando-se em 2,9 milhões de euros. O EBITDA recorrente cedeu apenas 7,3%, para os 4,3 milhões de euros.

A Impresa indica que "o aumento dos proveitos provenientes da venda de conteúdos, da distribuição de canais e das assinaturas digitais compensou parcialmente a diminuição das receitas publicitárias e com IVRs [chamadas de valor acrescentado]".

A dívida remunerada líquida aumentou 3,8% face ao final de junho de 2024 e atingiu os 148,2 milhões de euros.

Apesar do agravamento dos resultados líquidos negativos, a Impresa considera que "a implementação do plano para reduzir a base de custos no horizonte 2025-2028 teve um início promissor, tendo sido integralmente cumpridos os seus objetivos para o primeiro semestre e estimando-se que o valor previsto para este ano seja ultrapassado".

Leia Também Canal NOW ultrapassa CNN Portugal