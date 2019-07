Preço do gasóleo vai subir pela sexta semana

Os preços da gasolina e do gasóleo vão variar em direções opostas na próxima segunda-feira, embora seja expectável que ambos os combustíveis registem apenas oscilações ligeiras.

Os cálculos do Negócios apontam para um aumento de 0,5 cêntimos no preço do gasóleo simples. A concretizar-se, será a sexta semana seguida de aumentos nos preços deste combustível nos postos de abastecimento em Portugal. Segundos os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o gasóleo simples foi vendido em Portugal esta semana a um preço médio de 1,355 euros.

