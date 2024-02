José Neves demite-se de cargo de CEO da Farfetch

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

José Neves demitiu-se do cargo de diretor-executivo da Farfetch, avança esta quinta-feira o Observador. A informação terá sido comunicada num email enviado aos trabalhadores, em que é indicado que a liderança da empresa será assumida por Bom Kim, CEO da Coupang.







O acordo para a venda da totalidade dos ativos e negócio da Farfetch à sul-coreana Coupang foi anunciado a 18 de dezembro, após várias semanas de dúvidas sobre o futuro da empresa liderada por José Neves, mas ficou concluído no final de janeiro.A tecnológica prepara-se também para avançar com despedimentos a nível global, Portugal incluído. As conversações com os trabalhadores impactados em território português vão decorrer já esta sexta-feira. Já os trabalhadores no Reino Unido e outras geografias saberão o seu futuro a partir de segunda-feira."Tomamos a difícil, mas necessária, decisão de reduzir o número de trabalhadores e cargos redundantes", afirmou fonte oficial da Farfetch à WWD