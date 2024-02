Farfetch vai reduzir entre 25% a 30% dos trabalhadores a nível global

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Farfetch vai reduzir entre 25% a 30% dos seus trabalhadores a nível global, no âmbito da reestruturação do grupo, depois de na quinta-feira José Neves ter abandonado a liderança da plataforma, confirmou à Lusa fonte oficial.





"Depois de avaliadas as principais prioridades e recursos em todo o negócio, tomamos a difícil, mas necessária decisão de reduzir globalmente o 'headcount' [número de trabalhadores] e funções redundantes", disse a mesma fonte."Esta decisão permite sustentar o futuro do negócio e como resultado permite que a Farfetch opere numa posição reforçada e focada naquilo que faz melhor: fornecer experiências excecionais para as marcas, boutique e clientes", destacou, assegurando que "Portugal continua a ser uma base importante para a Farfetch".O último relatório e contas completo do grupo, de 2022, dava conta de quase 6.800 trabalhadores na Farfetch.