José Luís Peixoto publica um conto original na SÁBADO

O primeiro de quatro capítulos de Reis na Diagonal, a nova obra do escritor, é publicado no dia 21 de dezembro com a sua revista, em papel e online.

O escritor José Luís Peixoto escreveu um conto original para a SÁBADO. Reis na Diagonal começará a ser publicado no dia 21 de dezembro e poderá ser acompanhado na revista e no site da SÁBADO ao longo de quatro semanas. O capítulo final da história sairá a 11 de janeiro. Este novo trabalho do vencedor do prémio José Saramago será um exclusivo para os leitores e assinantes da SÁBADO.



Em Reis na Diagonal, José Luís Peixoto relata a história de dois casais amigos, João e Joana, e Paulo e Paula. "No espaço de trinta anos, entre natais e passagens de ano, assistimos à evolução de dois casais e, ao mesmo tempo, da cidade de Lisboa, de Portugal e, de certa forma, do mundo", descreve o autor. "Em 1993, eram quatro jovens idealistas. Quem serão em 2023? Na teia das suas relações, sob a metáfora do xadrez, há um retrato da atualidade social e política em Portugal nesses dois momentos e, também, uma reflexão sobre o pragmatismo na idade adulta."

Esta é a primeira obra de José Luís Peixoto desde Onde (2022). O autor, nascido em Galveias, recebeu o prémio José Saramago em 2001. A sua obra já foi publicada em países como o Brasil, Espanha, Países Baixos e Turquia.

A Ficção SÁBADO é uma nova secção da sua revista que pretende abrir espaço para a literatura portuguesa nos órgãos de comunicação social, recuperando nas páginas da SÁBADO uma antiga tradição da imprensa mundial: a publicação de histórias originais em fascículos. Nesta secção a SÁBADO quer dar aos autores portugueses um espaço para publicar histórias originais, num formato diferente do tradicional mercado livreiro.

No último verão, a Ficção SÁBADO foi inaugurada por João Tordo. Ao longo de oito semanas, o escritor publicou a novela "Canção dos Cães e das Rosas", que relata a história do regresso a casa de um filho de uma família desavinda. A novela deu origem a um audiolivro que pode ser ouvido aqui.

Com Reis na Diagonal, José Luís Peixoto torna-se o segundo escritor português a publicar uma história original na SÁBADO. As datas de publicação deste novo conto serão as seguintes:



Capítulo 1 – sai a 21 de dezembro





Capítulo 2 – sai a 28 de dezembroCapítulo 3 – sai a 4 de janeiroCapítulo 4 – sai a 11 de janeiro