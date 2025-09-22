Jimmy Kimmel volta à televisão esta terça-feira

Sábado – Pense por si

Diogo Barreto
20:54
O apresentador tinha sido suspenso devido a declarações relacionadas com a morte de Charlie Kirk.

A Walt Disney Company decidiu fazer Jimmy Kimmel regressar aos ecrãs uma semana depois de o ter suspendido. 

"A quarta-feira passada tomámos a decisão de suspender o programa para evitar inflamar uma situação já tensa por si num momento emocional para o nosso país", pode ler-se em comunicado emitido pela empresa esta segunda-feira. "Sentíamos que alguns dos comentários foram inapropriados e insensíveis. Passámos os últimos dias a conversar com o Jimmy e depois dessas conversas decidimos que o programa voltaria ao ar na terça-feira", sublinha ainda a Disney.

Depois da suspensão de Kimmel surgiu um movimento de cancelamento de subscrições do serviço de streaming da empresa.

A frase da polémica e as reações: Kimmel é o segundo comediante com um programa suspenso por pressão da Administração Trump
