Ex-selecionador nacional Fernando Santos é um dos novos donos da Science4You

SÁBADO 22 de setembro de 2025 às 23:42
A Atena vendeu a fabricante de brinquedos educativos à equipa de gestão e a investidores privados. Fernando Santos foi o principal, por via da Femacosa - empresa que detém com a mulher e os filhos – que se tornou o acionista maioritário.

A Atena vendeu em junho a Science4You, fabricante de brinquedos educativos, numa operação descrita como um “management buy out”, em que quadros de uma empresa passam a donos. Mas, afinal, o maior acionista da Science4You é a empresa familiar de Fernando Santos, ex-selecionador nacional, com quase 55%, sabe o Negócios.

Fernando Santos investe na Science4You
Fernando Santos investe na Science4You

A empresa tinha sido comprada pela “private equity” há três anos, retirando-a da falência técnica.

Leia a notícia completa no

