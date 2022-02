Isabel dos Santos voltou a um encontro de negócios

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Mais de dois anos passados sobre a decisão do Tribunal Provincial de Luanda de arrestar os seus bens e congelar as contas, o que sucedeu a 30 de dezembro de 2019, Isabel dos Santos deu na passada semana o primeiro sinal de que pode voltar ao ativo na sua qualidade de empresária. Nesta travessia do deserto, Isabel dos Santos enfrentou também uma perda irreparável, o falecimento do marido, Sindika Dokolo, durante um acidente de mergulho, a 20 de outubro de 2020. Em paralelo, a empresária perdeu algumas das suas empresas, casos da Efacec, em Portugal, e dos supermercados Candando, em Angola.







Isabel dos Santos