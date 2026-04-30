Estado poupa 30% nas compras de carros novos

Cliente-mistério na tasca de Joana Mortágua e Fabian Figueiredo
Diogo Barreto
As compras realizadas no ano passado deveriam ter custado 22,9 milhões de euros, mas o Estado conseguiu poupar 6,8 milhões. Recurso ao AOV está a permitir baixar custos na renovação da frota.
O Estado comprou mais veículos no ano passado, mas não o suficiente para compensar a saída dos antigos. Contabilizam-se 805 veículos novos no Parque de Veículos do Estado, dos quais apenas 503 são, efetivamente, “zero quilómetros”. São veículos comprados, mas uma parte destes estão a uso de entidades públicas através de Aluguer Operacional de Veículos (AOV), solução que está a permitir avultadas poupanças ao erário público.
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