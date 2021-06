Imposto sobre jogo online rende 398 milhões ao Estado em cinco anos

Cinco anos após a concessão da primeira licença para operadores de jogo online, o Estado arrecadou quase 400 milhões de euros em sede de imposto especial sobre o jogo online (IEJO). Já as receitas brutas do setor ascendem a pouco mais de mil milhões de euros.

Portugal legalizou os jogos de fortuna e azar e apostas desportivas online há seis anos, mas a primeira licença, à Betclic, apenas foi concedida em maio de 2016. Ao longo destes cinco anos, o Estado embolsou perto de 400 milhões de euros em imposto especial sobre o jogo online (IEJO), escreve esta segunda-feira o Jornal de Notícias.





Atualmente o número de entidades licenciadas ascende a 15 e as receitas brutas - que abatem ao volume das apostas os prémios pagos - superam os mil milhões de euros.De acordo com os dados do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), citados pelo JN, as receitas brutas do jogo online ascende a 1.005,7 milhões de euros até março deste ano, já as receitas fiscais para o Estado em IEJO somam 398,2 milhões de euros.