Filipe Mayer: 'Youtubers promoverem casinos ilegais é crime'

Os youtubers e streamers portugueses promovem nas suas páginas casinos online que não têm licença em Portugal, podendo incorrer num crime. O advogado Filipe Mayer, da CCA Law Firm, especialista nas áreas do jogo e da publicidade, explica quais os crimes em que os criadores de conteúdo podem estar a incorrer e quais as possíveis consequências. Explica ainda o que terá motivado não ter havido consequências jurídicas depois de, em 2019, surgirem as primeiras notícias sobre youtubers a promover jogo ilegal (o Ministério Público confirmou à SÁBADO não ter aberto nenhum inquérito na altura).