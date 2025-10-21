... do que as mulheres, revela um inquérito sobre os hábitos de poupança em Portugal. Os jovens poupam para viagens e lazer e os mais velhos para terem uma reforma mais segura.
Cerca de quatro em cada 10 portugueses consegue poupar todos os meses, mas a consistência é maior entre os homens (42,2%) do que entre as mulheres (31,6%), revela um inquérito sobre os hábitos de poupança dos portugueses, feito pelo Klarna, banco digital global e fornecedor de pagamentos flexíveis.
36,6% dos inquiridos afirma conseguir poupar todos os meses
O facto de as mulheres pouparem menos do que os homens poderá ser um reflexo da diferença salarial, referem os autores do estudo.
O fundo de emergência é o principal objetivo de poupança (44,9%), seguido da reforma (18,4%) e da compra de casa (15,5%), com os mais jovens a preferirem poupar para viagens e lazer.
No mês em que se assinala o Dia Mundial da Poupança (31 de outubro), os resultados deste inquérito mostram um país dividido entre quem já incorporou a poupança como hábito regular e quem ainda enfrenta dificuldades em reservar parte do rendimento: 36,6% afirma conseguir poupar todos os meses, enquanto apenas 7,3% admite nunca conseguir pôr nada de parte. A maioria dos portugueses inquiridos poupa entre €101 e €250 por mês (31,1%), enquanto apenas 4,1% consegue poupar acima dos mil euros mensais. As mulheres continuam a destacar-se nos intervalos de poupança mais reduzidos – 10,7% poupam até €50 e 19,6% entre €51 e €100 — enquanto os homens dominam os escalões acima dos €100, o que poderá ser um reflexo, por exemplo, da diferença de rendimentos entre os dois géneros.
Os mais novos preferem os cofres
As diferenças geracionais são marcantes: enquanto 29% dos jovens entre os 18 e os 24 anos poupa sobretudo para viagens e lazer, 29% dos inquiridos entre os 55 e os 65 anos guarda dinheiro com vista a uma reforma mais segura. As mulheres tendem a privilegiar objetivos imediatos ou familiares — como educação ou segurança financeira — enquanto os homens demonstram maior foco em investimento e planeamento a longo prazo.
O inquérito mostra também uma convivência entre o tradicional e o digital. Apesar de 43,1% dos portugueses afirmarem poupar através de contas-poupança ou depósitos a prazo, 16% dizem que ainda guardam dinheiro em casa ou em cofres — prática comum entre os mais jovens (24% dos 18-24 anos). Em contrapartida, 17,4% dos inquiridos opta por investir em fundos, ações ou obrigações, sendo esta opção quase três vezes mais comum entre os homens (25,8%) do que entre as mulheres (9,6%).
No que toca à inovação financeira, 42% dos inquiridos consideram os neobancos uma alternativa útil à poupança tradicional — um sinal claro de que a digitalização está a transformar os hábitos financeiros dos portugueses. Ainda assim, 31% entre os 55 e 65 anos dizem nunca ter utilizado este tipo de serviços, revelando a existência de uma brecha geracional digital.
Até pode ser bom obrigar os políticos a fazerem reformas, ainda para mais com a instabilidade política em que vivemos. E as ideias vêm lá de fora, e como o que vem lá de fora costuma ter muita consideração, pode ser que tenha também muita razão.
Os magistrados não podem exercer funções em espaços onde não lhes sejam asseguradas as mais elementares condições de segurança. É imperioso que existam vigilantes, detetores de metais e gabinetes próprios para o atendimento ao público, inquirições e interrogatórios.
E essa gente está carregada de ódio, rancor e desejos de vingança, e não esquecem nem perdoam o medo e a humilhação que aqueles seus familiares (e, em alguns casos, eles próprios, apesar de serem, nessa altura, ainda muito jovens).