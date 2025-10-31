Herdeiros de Pinto Balsemão dividem holding em partes iguais e concertam estratégia

Os filhos do fundador da Impresa ficam em partes iguais com a participação na Balseger, que detém indiretamente a maioria do capital da dona da SIC e do Expresso.

Os cinco herdeiros de Francisco Pinto Balsemão vão ficar com a posição da holding Balseger, que detém a indiretamente maioria do capital da Impresa através da Impreger, dividindo entre si em partes iguais a participação que era do fundador da empresa. Assinaram também um acordo parassocial que determina que vão seguir uma estratégia conjunta nas assembleias-gerais onde será decidido o futuro da empresa.



Impresa

Os anúncios em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) foram feitos esta sexta-feira, numa altura em que está a ser negociada a venda de uma participação relevante do capital da Impresa aos italianos da MediaForEurope (MFE), da família Berlusconi.

O acordo entre os acionistas da Balseger (Mónica Balsemão, Henrique Balsemão, Francisco Maria Balsemão, Joana Balsemão e Francisco Pedro Balsemão), prevê a “coordenação do exercício de direitos de voto em assembleias da Balseger e, por extensão, o alinhamento de voto na Impreger e na Impresa em matérias estratégicas”.

No que respeita às assembleias-gerais, o acordo estabelece que os acionistas terão de se reunir previamente “para definirem o sentido em que exercerão os respetivos direitos de voto, se alguma delas convocar as demais para o efeito”.

O acordo diz ainda que “todas as partes, ainda que não presentes ou representadas, ficarão obrigadas a votar favoravelmente (presencialmente ou através de representante) na assembleia geral as propostas que, por unanimidade, forem aprovadas em Reunião Prévia devidamente convocada e a abster-se quanto às propostas que não alcancem esse consenso”.

Sobre venda das ações da holding, “os acionistas obrigam-se a não alienar ações da Balseger sem que o adquirente (quando não seja parte) adira, expressamente e sem reservas, ao presente acordo”.

A Balseger é titular de 71,4103% do capital social da Impreger, que por sua vez detém 50,311% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Impresa.

O anúncio surge num momento em que as ações da Impresa estão suspensas por parte da CMVM, com o regulador a aguardar por "informação relevante" sobre a venda de uma participação relevante na empresa à MFE, que a revista Sábado avançou estar para breve.