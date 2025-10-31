Herdeiros de Pinto Balsemão dividem holding em partes iguais e concertam estratégia

Os filhos do fundador da Impresa ficam em partes iguais com a participação na Balseger, que detém indiretamente a maioria do capital da dona da SIC e do Expresso.
Os cinco
herdeiros de Francisco Pinto Balsemão vão ficar com a posição da holding Balseger,
que detém a indiretamente maioria do capital da Impresa através da Impreger, dividindo entre si em partes iguais
a participação que era do fundador da empresa. Assinaram também um acordo parassocial
que determina que vão seguir uma estratégia conjunta nas assembleias-gerais
onde será decidido o futuro da empresa.
Impresa
Os
anúncios em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
foram feitos esta sexta-feira, numa altura em que está a ser negociada a venda
de uma participação relevante do capital da Impresa aos italianos da
MediaForEurope (MFE), da família Berlusconi.
O acordo entre os acionistas da Balseger (Mónica Balsemão, Henrique
Balsemão, Francisco Maria Balsemão, Joana Balsemão e Francisco Pedro Balsemão),
prevê a “coordenação do exercício de direitos de voto
em assembleias da Balseger e, por extensão, o alinhamento de voto na Impreger e
na Impresa em matérias estratégicas”.
No que respeita às assembleias-gerais, o acordo
estabelece que os acionistas terão de se reunir previamente “para definirem o sentido em
que exercerão os respetivos direitos de voto, se alguma
delas convocar as demais para o efeito”.
O acordo diz ainda que “todas as partes, ainda que não presentes ou representadas, ficarão obrigadas a votar favoravelmente (presencialmente ou através de representante) na assembleia geral as propostas
que, por unanimidade, forem aprovadas em Reunião Prévia devidamente convocada e a
abster-se quanto às propostas que não alcancem esse consenso”.
Sobre venda das ações da holding, “os acionistas obrigam-se
a não alienar ações da Balseger sem
que o adquirente (quando não seja parte) adira, expressamente e sem reservas,
ao presente acordo”.
A Balseger é titular de 71,4103% do capital social da Impreger, que por sua vez detém 50,311% dos direitos de voto correspondentes ao capital social da Impresa.
