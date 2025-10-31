Governo quer negociar preço dos bilhetes com concessionário do ferry para Troia

O secretário de Estado das Infraestruturas disse que concessão do ferry para Troia termina em 2026 e que o Governo já sinalizou ao concessionário intenção de rever o valor dos bilhetes.

O secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, adiantou esta sexta-feira no Parlamento que o Governo tem a intenção de renegociar com o concessionário do ferry de Troia o preço dos bilhetes.

Na audição no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2026, o governante recordou que a concessão termina em 2026, acrescentando que foi já sinalizado à concessionária que “queremos fazer uma renegociação dos valores dos preços dos bilhetes”.

A Atlantic Ferries atualizou no início deste ano as tarifas para a ligação entre Setúbal e Troia, com o bilhete de passageiro a passar para 4,90 euros, mais 10 cêntimos do que o valor que vigorava desde julho de 2024. O bilhete de ida e volta custa 9,30 euros, mais 20 cêntimos. Os ligeiros de passageiros com condutor pagam 21 euros por viagem ou 37,80 euros se for de ida e volta. O passe mensal custa 99,30 euros.

Nos ferries, que asseguram o transporte de veículos entre Setúbal e Troia, uma viagem de ida e volta para uma viatura ligeira, incluindo o condutor, fica em 36,70 euros, mas cada ocupante adicional da viatura terá de pagar mais 10,80 euros por cada viagem de ida e volta.

Em janeiro, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) recomendou num parecer a renegociação do contrato de concessão da Atlantic Ferries e a inclusão da travessia fluvial do Sado entre Setúbal e Troia no passe Navegante.