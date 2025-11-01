Sábado – Pense por si

Audiência total do canal do Correio da Manhã aproxima-se dos 3 milhões de espectadores por dia.

A CMTV liderou no mês de outubro, continua a chegar a um auditório superior ao de todos os concorrentes juntos, alarga a liderança no horário nobre e é triunfa no cabo há 860 dias sem qualquer interrupção. O ciclo de liderança consecutivo dura há 43 meses sem parar.

CMTV critica RTP, SIC e TVI por acordo exclusivo em debates presidenciais

Vamos por partes: em outubro, a CMTV alcança um share médio de 5,9%, equivalente a cerca de 129 mil pessoas a cada minuto do dia.

Lidera com mais audiência que os concorrentes juntos. A audiência conjugada de CNN Portugal, 2,5%, SIC Notícias, 2,2%, e RTP Notícias, 1%, atinge apenas os 5,7%, abaixo do auditório conquistado pela televisão do Correio da Manhã.

Além disso, a audiência total do canal do Correio da Manhã aproxima-se dos 3 milhões de espectadores por dia. No mês de outubro, cada dia teve uma audiência total média de 2 milhões 930 mil espectadores.

Com mais uma vitória no dia de ontem, a CMTV alcança uma série de 860 dias consecutivos sempre a liderar o cabo.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.

As audiências em Portugal são medidas pela GFK.

CMTV líder em outubro rumo aos mil dias sempre a ganhar