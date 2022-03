Ministro da Agricultura ucraniano apresentou a demissão

No dia em que assinala um mês do início da invasão russa na Ucrânia, o ministro da Agricultura ucraniano, Roman Leshchenko, anunciou que iria renunciar ao cargo. A guerra está a prejudicar as colheitas do país, o que se reflete em duras consequências económicas para uma das nações que mais exporta produtos agrícolas. Prevê-se que o conflito diminua de forma significativa a colheita deste ano e as exportações na temporada entre 2022 e 2023.



Numa entrevista à agência Reuters, Roman Leshchenko afirmou que as áreas de plantação podem sofrer uma queda para metade, face ao ano passado, o que se traduz em sete milhões de hectares, em vez dos 15 milhões esperados no início deste ano. Anunciou também, que teriam sido semeados cerca 6,5 milhões de hectares de trigo de inverno para a colheita deste ano. No entanto, devem restar apenas quatro milhões de hectares, devido à destruição provocada pela guerra.



"O território das hostilidades está em constante movimento e esperamos que haja algumas mudanças na situação em termos de alcançar a paz e podermos plantar, pelo menos, colheitas tardias nas áreas que agora estão na zona de guerra", disse à Reuters.



A saída do ministro da agricultura ucraniano foi anunciada por um assessor do ministério, que não apresentou as razões que levaram a esta decisão. O parlamento da Ucrânia anunciou também, que a nomeação do deputado Mykola Solskyi para substituir Roman Leshchenko foi votada e espera aprovação.