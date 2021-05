Governo relança processo de venda do banco da CGD no Brasil

O Governo relançou o processo de venda do banco da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no Brasil. A decisão foi tomada esta quinta-feira, 6 de maio, em Conselho de Ministros.







CGD, Caixa Geral de Depósitos

"Esta decisão foi tomada após a análise do relatório apresentado pela Caixa Geral de Depósitos [

CGD

] e a

respetiva

fundamentação, no sentido de não se encontrarem reunidas as condições para a aceitação de qualquer das propostas

vinculativas

apresentadas", referiu, à data, o Governo.

Já em novembro do ano passado, Paulo Macedo, CEO da CGD, afirmou que a "grande conclusão que nós tiramos é que a Caixa podia ter vendido em más condições e optou por não vender. A Caixa fez uma proposta ao Governo no sentido de não vender e está à procura de interessados".

"Foi aprovada a resolução que determina o relançamento do processo de alienação das ações representativas da totalidade do capital social da sociedade Banco Caixa Geral - Brasil, S.A", de acordo com um comunicado.O mesmo comunicado indica que se determina "o relançamento do processo de alienação da totalidade ou parte das ações representativas da totalidade do capital social da sociedade de direito brasileiro Banco Caixa Geral - Brasil, detidas direta e indiretamente pela Caixa Geral de Depósitos, da totalidade ou parte do capital social das sociedades detidas, direta ou indiretamente, por aquela, bem como da totalidade ou parte dos respetivos ativos".Há cerca de um ano, o Conselho de Ministros aprovou um projeto de resolução que determinou a rejeição das propostas apresentadas no processo de alienação deste banco. Foram apresentadas propostas por parte de entidades como o Banco Luso-Brasileiro, do grupo Amorim, o Banco ABC Brasil e o fundo Artesia.