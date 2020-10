Governo quer mexer no IRS para subir salários em 2021

O Governo quer baixar a retenção de IRS para assim aumentar os salários, revela o jornal Expresso . A medida, refere o semanário, vai chegar a dois milhões de portugueses em 2021, mas o Fisco irá acertar as contas em 2022.O documento do Orçamento do Estado para 2021 que vai ser entregue na segunda-feira no Parlamento pode ter ainda outras novidades: um aumento de 60 euros no subsídio de desemprego para quem ganha o salário mínimo e a perda de benefícios fiscais para quem despeça após lucros.Ao mexer nos retenção na fonte do IRS, o Governo está a aumentar o rendimento disponível dos trabalhadores, mas no ano seguinte, haverá menos dinheiro a ser devolvido no IRS.