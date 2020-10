Empresas de crédito não autorizadas mais do que triplicaram em 2020

Desde janeiro e até ao início de outubro, o Banco de Portugal emitiu 28 alertas - o triplo do ano passado - em relação a empresas que não estavam habilitadas a desenvolver atividade financeira no país, escreve o Jornal de Notícias Além dos alertas, o Banco de Portugal envia também notificações de suspeita de crime para a Procuradoria-geral da República. Até meio do verão já tinham duplicado, por exemplo, em relação às 31 enviadas em 2017. A pandemia dificultou acesso ao crédito, o que tem levado a mais pessoas a recorrer a empresas que prometem crédito fácil.