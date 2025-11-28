Sábado – Pense por si

Carreiras longas ainda permitem ter pensão próxima do salário

Portugal deverá ter no futuro a terceira taxa de substituição dos rendimentos de trabalho na aposentação mais elevada da OCDE para carreiras contributivas longas e estáveis. Para quem agora começa a trabalhar, idade normal da reforma deverá ser de 68 anos.

Tal como há dois anos, a Organização para a Cooperação Económica e Desenvolvimento (OCDE), continua a ver em Portugal um dos países nos quais os trabalhadores maiores probabilidades têm de conservar uma elevada percentagem de rendimentos após a aposentação, tendo por base a legislação existente – que não se alterou desde então – e considerando carreiras contributivas longas e estáveis.

Para quem entra agora no mercado de trabalho, 46 anos de contribuições permitirão preservar mais de 90% do valor do salário.
Carreiras longas ainda permitem ter pensão próxima do salário