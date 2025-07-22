Sábado – Pense por si

Dinheiro

Governo pede auditoria a negócio imobiliário do Banco de Portugal

Diogo Barreto
Diogo Barreto 22 de julho de 2025 às 18:54
As mais lidas

Miranda Sarmento pediu à Inspeção Geral de Finanças uma auditoria ao negócio da nova sede do Banco de Portugal assinado pelo atual governador.

O Ministério das Finanças pediu à Inspeção Geral de Finanças (IGF) para realizar uma auditoria ao negócio da nova sede do Banco de Portugal (BdP), um negócio com a Fidelidade de valor superior a 200 milhões de euros, nos terrenos da antiga Feira Popular revelado pelo jornal Observador. Este pedido parece colocar um ponto final sobre a possibilidade de Centeno vir a ser reconduzido como Governador. 

Miranda Sarmento
Miranda Sarmento

"Em virtude das notícias sobre o novo edifício do Banco de Portugal, divulgadas ontem e hoje, para defesa da Instituição e em total respeito pela sua independência, o Ministério das Finanças vai pedir a realização de uma auditoria pela Inspeção Geral de Finanças", lê-se num comunicado do ministério liderado por Joaquim Miranda Sarmento

De acordo com o Observador, Centeno assinou um contrato-promessa com quatro sociedades do Grupo Fidelidade para a construção da nova sede do banco central nos antigos terrenos da Feira Popular, em Entrecampos, Lisboa. O jornal digital refere que os relatórios técnicos e jurídicos encomendados pelo banco central alertavam para várias contigências graves que podiam colocar em causa o negócio que tem data final prevista para 2027. O custo da sede será de 192 milhões de euros, de acordo com o jornal Eco. Mas o negócio depende da concretização de mais de uma dezena de fatores, incluindo licenças da câmara.

Tópicos Imobiliário Banco central Banco de Portugal Ministério das Finanças Joaquim Miranda Sarmento Lisboa
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Governo pede auditoria a negócio imobiliário do Banco de Portugal