Governo pede auditoria a negócio imobiliário do Banco de Portugal

Miranda Sarmento pediu à Inspeção Geral de Finanças uma auditoria ao negócio da nova sede do Banco de Portugal assinado pelo atual governador.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

O Ministério das Finanças pediu à Inspeção Geral de Finanças (IGF) para realizar uma auditoria ao negócio da nova sede do Banco de Portugal (BdP), um negócio com a Fidelidade de valor superior a 200 milhões de euros, nos terrenos da antiga Feira Popular revelado pelo jornal Observador. Este pedido parece colocar um ponto final sobre a possibilidade de Centeno vir a ser reconduzido como Governador.



Miranda Sarmento

"Em virtude das notícias sobre o novo edifício do Banco de Portugal, divulgadas ontem e hoje, para defesa da Instituição e em total respeito pela sua independência, o Ministério das Finanças vai pedir a realização de uma auditoria pela Inspeção Geral de Finanças", lê-se num comunicado do ministério liderado por Joaquim Miranda Sarmento

De acordo com o Observador, Centeno assinou um contrato-promessa com quatro sociedades do Grupo Fidelidade para a construção da nova sede do banco central nos antigos terrenos da Feira Popular, em Entrecampos, Lisboa. O jornal digital refere que os relatórios técnicos e jurídicos encomendados pelo banco central alertavam para várias contigências graves que podiam colocar em causa o negócio que tem data final prevista para 2027. O custo da sede será de 192 milhões de euros, de acordo com o jornal Eco. Mas o negócio depende da concretização de mais de uma dezena de fatores, incluindo licenças da câmara.