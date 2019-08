O governo espanhol retirou, esta sexta-feira, a candidatura da ministra da Economia espanhola, Nadia Calviño, à liderança do Fundo Monetário Internacional ( FMI ), para promover o consenso entre os países da União Europeia em torno de um candidato comum."Espanha está sempre disposta a promover o consenso entre os países da União Europeia para escolher uma candidatura comum à liderança do FMI. Assim, anunciamos que o Governo aposta por alcançar um acordo europeu, sem que a ministra de Economia, Nadia Calviño, participe na fase seguinte", informou a Moncloa.A votação para a designação do candidato europeu à sucessão de Christine Lagarde na liderança do FMI está ainda a decorrer.