Governo avalia entrada da Lufthansa na TAP após aprovação de plano de reestruturação

Um dos temas que ainda está em aberto nas negociações com a Comissão Europeia é a questão da chamada "own participation", um rácio que avalia o esforço de reestruturação da empresa em função do auxílio estatal pedido. Esse rácio estará perto dos 36% no plano de reestruturação apresentado pela companhia portuguesa, sabe o Negócios, e o valor por norma considerado como adequado por Bruxelas ronda os 50%.







avião tap

A entrada de privados no capital da TAP ajudaria a melhorar este rácio, dando ao Governo português uma margem maior para que o plano seja viabilizado. Essa entrada, sabe o Negócios, só se concretizaria após a validação do plano pela Comissão Europeia, mas a sinalização de investidores privados daria ao Executivo maior margem junto de Bruxelas.



A companhia alemã Lufthansa, que neste momento também está ao abrigo de um plano de auxílio estatal, já sinalizou ao mercado a intenção de devolver as ajudas públicas até ao final de setembro, ficando livre para negociar participações noutras empresas. É neste cenário, sabe o Negócios, que as negociações com a TAP e o Governo português poderão ser consideradas, sendo que há também vontade de abordar outras empresas do setor.



Já no passado a compra pela Lufhtansa de uma eventual participação da posição de David Neeleman na TAP esteve em cima da mesa, tendo sido mesmo assinado uma espécie de pré-acordo em fevereiro de 2020, no pré-pandemia, que ficou sem efeito. Nesse acordo, a empresa alemã comprometia-se a adquirir uma parte da participação do acionista brasileiro, ficando com uma opção de compra sobre o restante capital privado.



As sinergias entre as duas companhias aéreas poderão entretanto, numa fase mais avançada e já depois de Portugal conseguir o ok de Bruxelas ao plano de reestruturação, ser um facilitador do negócio. Contudo, o Estado está também a considerar a entrada de outras empresas do setor, como a Air France. O ponto mais relevante nessas negociações, sabe o Negócio, é o facto de um eventual comprador ser uma empresa com experiência no setor. Fundos privados, por exemplo, estão fora da equação.



A questão das slots também ainda não está fechada com Bruxelas e é outro dos dossiês atrasados a impedir o fecho do plano de reestruturação.



Segundo apurou o Negócios, a decisão da Comissão Europeia de avançar para uma investigação aprofundada estará relacionada com a tentativa de reduzir a litigância na Justiça, uma vez que a Ryanair tem estado a contestar no Tribunal europeu todos os processos de auxílio estatal.