John Textor encontrou-se com Luís Filipe Vieira no dia seguinte ao negócio com o "Rei dos Frangos" e visitou o Estádio da Luz: "Um sonho tornado realidade."

Empresário com acordo para a compra de 25% do Benfica disposto a aumentar oferta

John Textor, o empresário norte-americano que assinou um acordo com José António dos Santos para adquirir 25% das ações do Benfica, pretende atualizar a proposta de compra de parte do clube e oferece-se para adquirir ações a qualquer acionista que queira sair.





"O encontro foi breve, com a ajuda de um tradutor e fiquei com a sensação de que o sr. Vieira valorizou o meu interesse no Benfica. De seguida visitei todas as instalações relevantes" do Benfica, afirmou, descrevendo-o como "grande dia, um sonho tornado realidade".

Ao Nascer do Sol, Textor revela que se encontrou com Luís Filipe Vieira no dia seguinte ao negócio com o "Rei dos Frangos" e recusa que a operação tenha sido feita "às escuras".