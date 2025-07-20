Sábado – Pense por si

Governo anuncia governador do Banco de Portugal na quinta-feira

Lusa 20 de julho de 2025 às 13:45
O primeiro-ministro assegurou que vai indicar o nome do sucessor de Mário Centeno após a reunião do Conselho de Ministros de quinta-feira.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, assegurou hoje que o Governo vai indicar o nome do novo governador do Banco de Portugal (BdP) após a reunião do Conselho de Ministros de quinta-feira.

"Durante a próxima semana, nós tomaremos essa posição e, portanto, no Conselho de Ministros de quinta-feira anunciaremos a nossa posição", disse.

Luís Montenegro falava aos jornalistas à chegada à Herdade do Chão da Lagoa, localizada nas montanhas sobranceiras ao Funchal, onde hoje decorre a festa anual do PSD/Madeira, considerado o maior evento partidário organizado na região, com a presença de milhares de pessoas.

O mandato de Mário Centeno enquanto governador do Banco de Portugal (BdP) termina hoje e o mesmo já se mostrou disponível para continuar mais um mandato à frente do banco central.

O primeiro-ministro não indicou qualquer nome para suceder a Centeno, mas, questionado sobre o perfil para o cargo, sublinhou que "o perfil do governador do Banco de Portugal não muda com o tempo".

"É sempre o mesmo", disse, acrescentando que "terá de ser e é uma pessoa competente, uma pessoa que garanta tudo aquilo que é o cumprimento das funções de um banco central, naquilo que é a arquitetura que hoje à escala europeia também está definida".

Embora Mário Centeno se tenha mostrado disponível para continuar mais um mandato à frente do banco central, tudo aponta para que o ex-ministro das Finanças não seja reconduzido, nomeadamente depois de ter tido vários momentos de tensão com o Governo.

O nome do próximo governador é indicado pelo Governo mas tem depois de passar pela Assembleia da República para uma audição, e as comissões parlamentares apenas funcionam até à próxima sexta-feira, dia 25 de julho, indo depois para férias parlamentares.

