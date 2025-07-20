Trata-se de mais um recorde relevante do canal NOW, que tem crescido e conquistado novos públicos de forma muito rápida.

O canal NOW continua numa subida constante e ontem voltou a bater todos os recordes. O NOW atingiu um share médio diário de 2,3%, e bateu a barreira dos 50 mil espectadores por minuto ao longo do dia. Em média, o NOW teve 50350 espectadores a cada minuto do dia.

Trata-se de mais um recorde relevante do canal NOW, que tem crescido e conquistado novos públicos de forma muito rápida.

O canal NOW fechou o mês de junho a bater recordes em todos os critérios, e continua a subir em julho, mês que vai ser, de longe, o melhor de sempre da estação.

O canal cresceu mais de 270% desde o arranque.

O NOW é o projeto televisivo que agrega o Negócios, o Record, a Sábado e a Máxima. É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.



Canal NOW sempre a subir com melhor resultado de sempre este sábado