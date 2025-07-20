Sábado – Pense por si

Dinheiro

Canal NOW sempre a subir com melhor resultado de sempre este sábado

SÁBADO
SÁBADO 20 de julho de 2025 às 11:29
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

Trata-se de mais um recorde relevante do canal NOW, que tem crescido e conquistado novos públicos de forma muito rápida.

O canal NOW continua numa subida constante e ontem voltou a bater todos os recordes. O NOW atingiu um share médio diário de 2,3%, e bateu a barreira dos 50 mil espectadores por minuto ao longo do dia. Em média, o NOW teve 50350 espectadores a cada minuto do dia. 

Trata-se de mais um recorde relevante do canal NOW, que tem crescido e conquistado novos públicos de forma muito rápida.

O canal NOW fechou o mês de junho a bater recordes em todos os critérios, e continua a subir em julho, mês que vai ser, de longe, o melhor de sempre da estação.

O canal cresceu mais de 270% desde o arranque.

O NOW é o projeto televisivo que agrega o Negócios, o Record, a Sábado e a Máxima. É emitido na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.

Canal NOW sempre a subir com melhor resultado de sempre este sábado
Canal NOW sempre a subir com melhor resultado de sempre este sábado
Tópicos Televisão Vodafone MEO NOW Canal
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Canal NOW sempre a subir com melhor resultado de sempre este sábado