Gautam Adani: de homem mais rico da Ásia a acusado da maior fraude na história empresarial

Tudo começou com um relatório feito por uma empresa de pesquisa de mercado, a Hindenburg Research, que divulgou um relatório onde acusava a Adani Group de "manipulação descarada". Em cerca de três dias o seu líder, Gautam Adani, passou de terceiro a sétimo homem mais rico do mundo, perdendo milhões de euros.







De acordo com o documento – que foi tornado público apenas alguns dias antes da venda de ações - o bilionário indiano está a ser acusado de vários crimes, entre os quais uma fraude fiscal que ascende aos 218 mil milhões de dólares. A Hindenburg Research – uma empresa que se dedica a executar relatórios de empresas cotadas e fazer apostas em bolsa – avançou ainda que o Adani Group "manipulou preços de ações" e detém dívidas que colocam a empresa numa "situação financeira precária".Mas, segundo a revista Time, o empresário Gautam Adani não é o único envolvido. O relatório dá conta que tanto os seus irmãos Rajesh e Vinod Adani, como alguns associados, estão envolvidos em casos de suborno, fuga ao fisco e criação de paraísos fiscais nas Maurícias, nos Emirados e nas Caraíbas no valor de 4,5 mil milhões de dólares.O caso estará já a ser investigado pelo Securities and Exchange Board of India (SEBI) e pelo Directorate of Review Intelligence e o principal partido de oposição da Índia já se pronunciou exigindo uma investigação.Ainda assim e apesar das suspeitas, a Reuters dá conta de que os principais bancos públicos da Índia não estavam preocupados com os riscos económicos.Já empresa indiana respondeu às acusações com a garantia de que tudo não passa de "uma combinação maliciosa de desinformação e alegações obsoletas, infundadas e desacreditadas". Jugeshinder Singh, diretor financeiro do grupo, disse em comunicado que o grupo "sempre cumpriu a lei", pelo que ponderava avançar com uma ação legal.Mas esta garantia não foi suficiente para evitar uma queda abrupta em bolsa. A título de exemplo, só esta segunda-feira, as empresas Adani Transmission,Total Gas, Adani Green Energy, Adani PowerWilmarcaíram entre 5% e 20%.Gautam Adani era visto como um dos homens mais ricos e influentes do mundo, tendo à sua frente apenas Elon Musk e Jeff Bezos (de acordo com uma lista da Forbes). Foi no final dos anos 80 que criou um verdadeiro império, através do nascimento de uma empresa dedicada ao setor das infraestruturas e que opera em portos, aeroportos e minas de carvão por todo o mundo.Era apontado como um verdadeiro "self-made billionaire" (um bilionário que "se fez sozinho"), que tinha conseguido um património avaliado em 118 mil milhões de dólares.