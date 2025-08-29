Sábado – Pense por si

INE confirma crescimento de 1,9% da economia no 2.º trimestre

É uma taxa superior em 0,2 pontos percentuais à observada no trimestre precedente.

A economia portuguesa cresceu 1,9% no segundo trimestre do ano, em termos homólogos, e 0,6% em cadeia, confirmou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"O Produto Interno Bruto (PIB), em volume, registou uma variação homóloga de 1,9% no segundo trimestre de 2025, taxa superior em 0,2 pontos percentuais à observada no trimestre precedente", indica o INE, confirmando a estimativa rápida divulgada no final de julho.

