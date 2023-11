Fundador da Binance declara-se culpado e vai pagar multa de 50 milhões

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), aceitou declarar-se culpado de crimes de lavagem de dinheiro e pagar uma multa de 50 milhões de dólares, cerca de 45,7 milhões de euros ao câmbio atual, numa audiência que decorreu esta terça-feira num tribunal federal em Seattle, avança a Bloomberg.







Zhao aceitou igualmente abandonar a liderança da Binance, como parte de um acordo com o Departamento do Tesouro norte-americano e da Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Já a Binance, maior plataforma de criptomoedas do mundo, irá declarar-se culpada das acusações e pagar uma coima de 4,3 mil milhões de dólares (3,9 mil milhões de euros).A Binance era acusada de lavagem de dinheiro, fraude bancária e violação de sanções internacionais, em concreto o incumprimento das sanções impostas pelos EUA contra a Rússia e o Irão.

De acordo com a acusação, entre agosto de 2017 e outubro do ano passado, a Binance e o seu CEO estiveram envolvidos num "esforço deliberado e calculado" para lucrar no mercado dos EUA sem implementar os mecanismos de controlo exigidos pela lei norte-americana.



Pelas 20h00, o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, e a secretária do Tesouro, Janet Yellen, irão dar uma conferência de imprensa onde divulgarão mais detalhes do acordo.

