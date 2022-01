Fisco já devolveu 15 milhões de IUC cobrado indevidamente

A Autoridade Tributária (AT) devolveu, em 2020, os 15 milhões de euros do Imposto Único de Circulação pagos em excesso pelos contribuintes que compraram carros usados em Portugal com origem no estrangeiro, avança o Público, de acordo com o parecer do Tribunal de Contas à conta geral do Estado.







ignorando o ano da primeira matrícula no estrangeiro. A fórmula, que se manteve durante 12 anos e meio, viria a ser declarada ilegal 11 anos mais tarde, pelo Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), em 2018. O Parlamento, a quem cabe legislar sobre impostos, acabou por corrigir o código do IUC, sob proposta do Governo do PS, em Julho de 2019 (três meses antes das legislativas desse ano), com a nova fórmula a entrar em vigor no início de 2020, explica a mesma notícia. Os 15 milhões devolvidos correspondem a 3,8% do IUC cobrado em 2020 (396 milhões de euros).

Desde 2007 que o Fisco cobrava o IUC como se os carros fossem novos,