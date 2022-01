Preço dos combustíveis volta a subir na próxima semana

No caso do gasóleo simples, os preços deverão subir cerca de um cêntimo por litro para os 1,609 euros por litro, segundo os cálculos do Negócios. Já a gasolina simples 95 sobe quase dois cêntimos por litro, para os 1,750 euros, seguindo a tendência das últimas semanas.

Os preços dos combustíveis nos postos de abastecimento continuam a refletir os aumentos no mercado internacional, devendo subir na próxima semana. Os condutores devem ainda contar que a partir do dia 31 de janeiro termina a redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) em dois cêntimos na taxa da gasolina e um cêntimo no gasóleo. A partir de segunda-feira, dia 31 de janeiro, tanto o gasóleo como a gasolina vão custar mais nos postos de abastecimento em Portugal. No caso do gasóleo simples, os preços deverão subir cerca de um cêntimo por litro para os 1,609 euros por litro, segundo os cálculos do Negócios. Já a gasolina simples 95 sobe quase dois cêntimos por litro, para os 1,750 euros, seguindo a tendência das últimas semanas.







