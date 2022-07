Fernanda Amorim, a mulher mais rica de Portugal

Neta de um empresário que embarcou clandestinamente para o Brasil - onde fez fortuna - e filha de um médico, tirou o curso de secretariado em Londres e serviu muitas vezes de intérprete ao marido, Américo Amorim. Escreveu um livro, fez três museus, tem um mini jardim zoológico com cangurus australianos e aves exóticas.

Fernanda Amorim já tinha vários documentos e fotografias de antigas padarias do Rio de Janeiro quando, durante uma viagem ao Brasil, resolveu começar a investigar a vida do avô. Uma pesquisa que a levou a prédios em ruínas, alguns ainda com vestígios de chão de cerâmica português e até um cofre fabricado em Vila Nova de Gaia. António Alves de Oliveira Júnior tinha viajado de Portugal para o Brasil clandestinamente em 1893, sem dinheiro para pagar o bilhete de barco ou para comprar uma simples mala.