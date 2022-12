Cadeira Standard, um clássico útil e funcional

As mais lidas GPS

Criada em 1934, foi aperfeiçoada ao longo de 20 anos, até se tornar num dos clássicos da coleção Prouvé. Agora é produzida pela Vitra, que trabalha com a família do designer francês.

Nos anos 1980, Rolf Fehlbaum, presidente emérito da Vitra, adquiriu uma cadeira vintage de Jean Prouvé, de 1954, que lhe despertou o interesse pelos móveis criados pelo arquiteto francês. Foi o início de uma relação entre a família deste pioneiro do design e a Vitra, que dura até hoje: a empresa começou a fabricar as suas criações em 2000, com a ajuda da sua filha, Catherine Prouvé.