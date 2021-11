Fazer vinho cá com sotaque brasileiro

Apreciam vinhos sofisticados e têm muito dinheiro para investir. Uns trocam a banca pelas castas, outros coordenam as equipas do outro lado do Atlântico. O negócio compensa.

Recuperou 20 anos de vida, diz o próprio. Isto apesar de trabalhar 10 horas por dia entre as vinhas e reuniões com enólogos. Natural de Belo Horizonte, no Sudeste brasileiro, Cristiano Gomes cansou-se do stress na banca – levava uma carreira de três décadas, tem 63 anos – e decidiu fazer-se à vindima. Transita entre o Brasil, Vila Real (perto das quintas vinícolas) e Lisboa.



"Tenho de aprender tudo sobre um mundo novo. Aí entra São Pedro, sem ser chamado, e há surpresas por causa do tempo", conta o economista à SÁBADO. Feito o vinho, prova-se – e aprova-se. Pensa ele, porque entretanto surge o enólogo que aconselha três anos de repouso em barricas de carvalho: "Os melhores vinhos passam muito tempo na adega."



Compras por atacado

Cristiano é um dos mais recentes investidores brasileiros na vinha lusa, com foco (para já) no Douro; aliou-se ao magnata brasileiro Rubens Menin – engenheiro civil com uma fortuna avaliada pela Forbes de 1,5 mil milhões de euros, nas áreas da construção (MRV), banca (banco Inter) e dos media (CNN Brasil) – e juntos adquiriram 140 hectares de vinha na região demarcada. O equivalente a um investimento de 30 milhões de euros.