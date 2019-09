Facebook compra empresa que quer controlar a mente através de computadores

A empresa norte-americana Facebook anunciou hoje que alcançou um acordo para adquirir a companhia CTRL-Labs que se dedica à investigação de tecnologia que permite controlar computadores através de sinais neurológicos.O acordo de aquisição foi anunciado através das redes sociais pelo vice-presidente do departamento para Realidade Virtual e Avançada da Facebook, Andrew Bosworth, que não forneceu os valores que envolvem o negócio.A estação de televisão norte-americana CNBC refere que o valor da operação deve situar-se entre os 500 e os 1.000 milhões de dólares."A visão que temos para este projeto é o desenvolvimento de uma pulseira que permita às pessoas controlarem os seus aparelhos como uma extensão natural do movimento", disse Bosworth.O vice-presidente para a Realidade Virtual da empresa Facebook afirmou que a CTRL-Labs, com sede em Nova Iorque, vai passar a integrar o departamento Facebook Reality Labs, que desenvolve, entre outras, as aplicações de "realidade avançada".De acordo com Andrew Bosworth, o projeto vai permitir desenvolver uma pulseira capaz de descodificar sinais elétricos emitidos pelos neurónios compreendidos pelo computador depois de "traduzidos em sinais digitais".A nova tecnologia vai ser capaz de "partilhar uma fotografia com um amigo" depois de efetuado um movimento impercetível ou "simplesmente" porque o cérebro ordena "a intenção" de realizar a operação, acrescentou o mesmo responsável.O invento deve ser desenvolvido em breve e vai ser aplicado aos produtos de grande consumo.A CRTL-Labs já trabalha no desenvolvimento deste tipo de pulseiras que -- segundo o projeto -- convertem sinais neurológicos em sinais digitais capazes de "controlar os aparelhos através da mente", apesar da tecnologia estar ainda em fase de desenvolvimento.