Os grupos Mello - que controla a Brisa - e o Pelicano - que deteve a Herdade do Pinheirinho - vão ver escrutinados os financiamentos que terão recebido da parte do Banco Espírito Santo (BES) no âmbito do caso EDP, uma investigação que alega que Manuel Pinho, enquanto ministro da Economia, prejudicou o interesse público em benefício de negócios com o Universo Espírito Santo.Leia mais no Jornal de Negócios