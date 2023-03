Rui Nabeiro (1931-2023). Morreu o homem que quis partilhar um sonho

Morreu no Dia do Pai, o homem que foi um "verdadeiro pai" para várias gerações de campomaiorenses e não só. Manuel Rui Azinhais Nabeiro faleceu hoje no Hospital da Luz, em Lisboa, longe da sua Campo Maior natal, vítima de insuficiência respiratória. A uma semana de completar 92 anos (nasceu a 28 de março de 1931), o "Sr. Rui", como era usualmente tratado pelos mais próximos e pela esmagadora maioria dos 3.500 funcionários do Grupo Nabeiro – Delta Cafés, deixa um legado que vai muito para além de uma marca que é cobiçada pelos principais "tubarões" da indústria internacional do café (Nestlé, PepsiCo ou Philip Morris), aos quais sempre recusou, sem olhar aos números propostos, vender o seu "sonho".