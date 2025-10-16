CMVM alerta para fraude "abusiva e ilegítima" com nome e imagem de personalidades públicas

Sábado – Pense por si

O supervisor dos mercados financeiros alerta para contactos fraudulentos em que pessoas se apresentam como representando instituições e personalidades públicas.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou esta quinta-feira para a "utilização fraudulenta do nome e imagem de personalidades públicas, bem como de instituições financeiras autorizadas e supervisionadas pela CMVM, por parte de pessoas que indevidamente se apresentam como representando essas instituições" e que as usam de forma "abusiva e ilegítima", pode ler-se numa publicada no Portal do Investidor.

CMVM alerta para uso fraudulento de nomes e imagens de figuras públicas

O supervisor dos mercados de capitais explica que "os contactos fraudulentos reportados são geralmente efetuados através de redes sociais, de contactos telefónicos, de mensagens da aplicação 'WhatsApp' ou de e-mail e são estabelecidos com o pretexto de oferecer serviços de intermediação financeira ou propor oportunidades de investimento". Nesse caso não deve confiar automaticamente na veracidade dos mesmos.

"Não deve, em particular, efetuar qualquer ação solicitada neste enquadramento", indica a CMVM.

O supervisor alerta, no entanto, que o contacto com a CMVM, através da linha de apoio ao investidor, não substitui a necessidade de efetuar uma denúncia junto das autoridades competentes "para a investigação e repressão de ilícitos criminais", uma vez que o uso indevido do nome e imagem de pessoas e de instituições financeiras autorizadas constitui um ilícito criminal.

No início de outubro, o ex-banqueiro português António Horta Osório alertou para o em anúncios fraudulentos na internet para promoção de alegados produtos ou oportunidades de investimento.

