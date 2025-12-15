Empresa dos aspiradores robô Roomba declara falência

A tecnológica passará para as mãos de uma empresa chinesa, que atualmente é a maior fornecedora de componentes para os equipamentos da marca.

A iRobot, empresa responsável pelos populares aspiradores robóticos Roomba, declarou falência. A tecnológica já tinha avisado por várias vezes as grandes dificuldades financeiras que atravessava, que culminam agora com a falência da empresa criada em 1990.



Os ativos da empresa foram vendidos à Picea Robotics, uma empresa de origem chinesa e que é o maior fornecedor de componentes para os aspiradores da marca Roomba. "A Picea vai receber 100% da participação de capital da empresa, o que permitirá reduzir o endividamento e possibilitará à iRobot continuar a operar, prosseguindo o plano de desenvolvimento de produtos e manter uma presença global", lê-se no comunicado da empresa.

Isto significa que, no curto prazo, apesar da declaração de falência, as marcas iRobot e Roomba deverão continuar a marcar presença no mercado.

Este é o culminar de um período de vários anos que se mostrou conturbado para a tecnológica norte-americana. Depois de ter atingido o seu pico em 2021, em pleno período de pandemia, durante o qual a iRobot chegou a ser avaliada em 3,56 mil milhões de dólares, os anos seguintes trouxeram menos vendas, mais concorrência e uma pressão financeira acrescida. Segundo a BBC, a empresa vale atualmente 140 milhões de dólares.

"Tivemos perdas operacionais substanciais nos anos anteriores, antecipamos continuar a incorrer em perdas operacionais no futuro previsível e podemos não voltar a alcançar a rentabilidade no futuro", admitia, em março, a iRobot num documento regulatório.

Em 2022, a Amazon avançou com uma proposta de aquisição da produtora dos aspiradores robôs, mas o negócio avaliado em 1,4 mil milhões de dólares e que acabaria por cair por terra em 2024 devido ao chumbo do negócio por parte da Comissão Europeia.

Valor de mercado da iRobot em 2021

Este negócio era visto como uma das últimas tábuas de salvação da iRobot e nem mesmo o valor de compensação por o negócio não se ter concretizado (cerca de 90 milhões de dólares) foi suficiente para manter a empresa à tona.

A iRobot foi criada em 1990 por três engenheiros. No início da atividade a empresa estava mais focada em tecnologias da área militar, mas foi o lançamento de um aspirador-robô em 2002 que acabou por catapultar a tecnológica para a ribalta.

Na sexta-feira, as ações da iRobot, listadas no norte-americano Nasdaq, fecharam a sessão com perdas de 13,60% para os 4,32 dólares por título. "A iRobot passará a ser uma empresa não cotada integralmente detida pela Picea e as ações deixarão de estar listadas no Nasdaq ou em qualquer outra bolsa nacional", informa ainda a empresa.