Economia cresce 2,4% no 3.º trimestre em termos homólogos

Já em cadeia, o PIB aumentou 0,8% em volume, após um crescimento de 0,7% no trimestre anterior.

A economia portuguesa cresceu 2,4% no terceiro trimestre, em termos homólogos, e 0,8% em cadeia, segundo a estimativa rápida divulgada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).



Economia cresce: consumo privado impulsiona PIB, apesar de investimento mais lento DR

"O Produto Interno Bruto (PIB), em volume, registou uma variação homóloga de 2,4% no 3.º trimestre de 2025, após ter aumentado 1,8% no trimestre precedente", indica o INE.

Desta forma, estes números representam uma aceleração da atividade económica tanto em termos homólogos como trimestrais, acima do que os economistas consultados pela Lusa antecipavam, que era um abrandamento em cadeia, para entre 0,3% e 0,6%.

Segundo o INE, o crescimento homólogo beneficiou de um contributo negativo da procura externa líquida menos acentuada, "refletindo a aceleração das exportações de bens e serviços e uma ligeira desaceleração das importações de bens e serviços".

Por outro lado, o contributo positivo da procura interna para a variação homóloga do PIB "manteve-se próximo do observado no trimestre anterior, verificando-se uma aceleração do consumo privado e uma desaceleração do investimento".