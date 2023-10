Google acorda pagar 3,2 milhões de euros por ano a "publishers" alemães

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Google concordou pagar às empresas de "media" alemãs 3,2 milhões de euros por ano pela partilha dos conteúdos destes nos seus serviços, avança a Reuters. Isto enquanto aguarda uma decisão final por parte da autoridade nacional de propriedade intelectual, a DPMA.







Google

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos Empresas Canadá Google

A gigante norte-americana chegou a acordo com a Corint Media, uma organização que representa os interesses de "publishers" germânicos e internacionais.O pagamento à Corint Media está "em linha com o acordado com 470 publicações regionais e nacionais", afirmou a Google, em declarações à agência de notícias britânica. Mas, ainda assim, fica muito abaixo dos 420 milhões que a organização europeia procurava receber. "Esperamos que a decisão da DPMA leve a um aumento significativo da remuneração que será paga pela Google", referiu.Esta tem sido uma questão em vários países, com os meios de comunicação social a pressionarem os governos a agirem neste sentido. Em junho deste ano, a Google decidiu cortar o acesso às notícias no Canadá, depois de o país ter aprovado uma lei que exige que este tipo de empresas negoceie com os órgãos de comunicação social.