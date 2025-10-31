O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, no final de cada rubrica, irá dar aos espectadores "uma nota de sugestão gastronómica, para acompanhar o registo que tem sido muito solicitado".
A estreia de Isaltino Morais no NOW está marcada para esta sexta-feira, dia 31 de outubro.
É hoje a estreia de Isaltino Morais no NOW
O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras vai ser presença assídua no canal 9 às sextas-feiras, com a rubrica 'Isaltino no NOW', conduzida por Pedro Mourinho e Marisa Caetano Antunes, pelas 22 horas.
"Decidi aceitar este convite do NOW para falar sobre a atualidade política nacional, no tom que as pessoas já se habituaram a ouvir-me falar, ou seja, crítico, honesto e sem preocupações de ser politicamente correto", contou ao NOW.
O Presidente da Câmara Municipal de Oeiras revelou ainda que no final de cada rubrica irá dar aos espectadores "uma nota de sugestão gastronómica, para acompanhar o registo que tem sido muito solicitado".
