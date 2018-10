O empresário António Godinho lidera uma nova candidatura às eleições da Associação Mutualista Montepio, que se realizam em 7 de Dezembro.

O empresário António Godinho lidera uma nova candidatura às eleições da Associação Mutualista Montepio, que se realizam em 07 de Dezembro, numa lista que conta com Eugénio Rosa, Pinto Ramalho e Alípio Dias, foi hoje anunciado.



"António Godinho é candidato a presidente do Conselho de Administração. A lista integra elementos e apoios de todas as listas que há três anos concorreram contra a lista apoiada pelos actuais dirigentes, em que recolheram, em conjunto, mais de 40% dos votos", lê-se no comunicado da lista candidata.



Sob o lema "Juntos pelo Montepio. Recuperar a Confiança", a lista conta com o general Pinto Ramalho, candidato a presidente da mesa da assembleia geral, o economista Eugénio Rosa, candidato a presidente do Conselho Fiscal, e Alípio Dias, o primeiro candidato ao conselho geral.



O antigo ministro Bagão Félix é apresentado como o primeiro subscritor da lista e proposto como parte da futura comissão de vencimentos da associação a ser criada caso a lista seja eleita.



"Isto porque um dos pontos mais marcantes dos compromissos da lista liderada por António Godinho é a redução das retribuições dos órgãos sociais da instituição, diminuindo o fosso entre estas retribuições e os salários dos colaboradores de todo o grupo Montepio", referiu.



Para António Godinho, que encabeçou há três anos a lista D nas eleições à associação, esta "é uma lista de unidade, uma lista de consensos, mas igualmente uma lista verdadeiramente nacional e transversal do ponto de vista económico, social e político, que pretende resgatar a instituição Montepio Geral e recuperar a confiança não só dos associados e colaboradores, mas também de todos os que com ela se relacionam".



O documento orientador do programa, constituído por 12 pontos que vão continuar em debate nas próximas semanas, defende, entre outros, o respeito pelos valores fundadores do Montepio -- solidariedade, fraternidade e entreajuda, a protecção da família dos associados no que se refere à saúde, o reforço da dinamização de produtos mutualistas, a implementação de políticas que defendam os interesses dos associados e o investimento nas equipas de trabalho.



A lista quer ainda implementar políticas que defendam os interesses dos associados e as suas poupanças, comprometendo-se também a assumir, caso seja eleita, uma reforma dos estatutos do Montepio e a "caminhar no sentido de implementar uma banca ética na Caixa Económica".



Em 1 de Outubro foram abertas as candidaturas à Associação Mutualista Montepio.



Tomás Correia tem feito tabu sobre se será novamente candidato ou não a presidente do Conselho de Administração, cargo que ocupa há 10 anos (e que até 2015 acumulou com a presidência da Caixa Económica Montepio Geral).