A corrida aos créditos voltou a atingir um pico em Março. Peritos contactados pela SÁBADO alertam para os riscos do sobreendividamento



Créditos sucessivos, taxas de esforço elevadas (acima das recomendáveis 35%) e risco de penhoras das casas. A geração dos sobreendividados vive em ansiedade, sobrecarregada com cartões e juros associados. Como sair da linha vermelha? Sara (nome fictício), 49 anos, revela à SÁBADO que melhorou a situação financeira a partir de Julho de 2017, depois de recorrer à consultoria do Instituto do Cliente. Ana (nome fictício) optou pela congénere Reorganiza.



As empresas intermediárias de crédito, certificadas pelo Banco de Portugal, podem ser uma opção para resolver casos de prestações em risco de incumprimento. A situação está novamente na ordem do dia, devido à corrida ao crédito. Março passado atingiu um pico de 659,3 milhões de euros concedidos a portugueses para crédito ao consumo, de acordo com os dados mais recentes do regulador.



Desemprego, doença e divórcio são algumas das causas mais comuns do sobreendividamento. "Em que as pessoas têm taxas de esforço de 100% a 200%, pois o seu rendimento é inferior ao que era quando os créditos foram aprovados. O endividamento é o maior problema das últimas décadas", alerta à SÁBADO o administrador do Instituto do Cliente, Ricardo Martins. O colega da Reorganiza, João Morais Barbosa, afirma que a concessão de crédito tem aumentado todos os meses. "Já estamos com valores muito idênticos aos de 2008. Deixo a reflexão: será que os portugueses não estarão a iludir-se com esta retoma e não estarão a voltar a uma tentativa de recuperar aparência de um certo status?".





Leia o artigo na íntegra na edição 733 da SÁBADO, nas bancas a 17 de Maio de 2018.