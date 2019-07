Cobradores de créditos já gerem mais de 21 mil milhões em dívidas

As empresas de recuperação de crédito conseguiram arrecadar cerca de 711 milhões de euros em dívidas no ano passado, divulgou hoje a associação do sector, a APERC. O valor é 11% mais alto do que no ano anterior e deverá ser um recorde em Portugal, refletindo a atividade imparável nesta sector nos últimos anos – estas empresas já gerem mais de 21 mil milhões de euros.



A esmagadora maioria do valor recuperado, cerca de 655 milhões de euros, diz respeito a dívidas a bancos e outras entidades financeiras. Os grandes fundos internacionais que compram carteiras de crédito malparado aos bancos entregam o trabalho da recuperação às empresas de recuperação como a Whitestar, a Intrum Justitia ou a Hipoges (algumas são propriedade destes fundos). Com a banca a recorrer mais às vendas de malparado ainda herdado da crise, atingindo volumes recorde de venda, a atividades dos cobradores não tem parado de aumentar – a quantia recuperada no ano passado nesta frente aumentou 17,5% face a 2017.











O crescimento brutal deste ciclo entre bancos, fundos abutre e recuperadores de crédito é bem visível nos montantes sob gestão: no final de 2018 as empresas especializadas em cobrança tinham sob gestão mais de 21 mil milhões de euros de dívidas, um aumento superior a 52%. A subida parece traduzir sobretudo o aumento do valor das dívidas passadas da banca para os fundos – os bancos têm começado a vender em maior quantidade créditos empresariais. Ao todo estas empresas geriam no final do ano passado cerca de quatro milhões de contratos de crédito.



As dívidas vendidas pelos bancos são de particulares (crédito à habitação e consumo) e de empresas. A atividade de recuperação de dívidas por estas empresas, quando trabalham ao serviço dos fundos, é largamente auto-regulada. Nela trabalhavam no final de 2018 1.676 pessoas. As empresas são remuneradas por objetivos – à comissão – e também os seus funcionários têm nas comissões uma componente grande da remuneração.



As empresas de cobrança trabalham também para supermercados, hospitais, operadores de telecomunicações ou empresas que queiram delegar a recuperação de malparado. Neste segmento foram recuperados 56 milhões de euros, uma quebra face ao ano anterior.