Há bancos em Portugal a pagarem juros a que tem crédito à habitação. Há bancos a pagarem zero pelos depósitos (e a cobrarem comissões cada vez mais altas). Há bancos na Europa a pagarem aos clientes para pedirem emprestado e bancos a cobrarem pelos depósitos. Há países, como a Alemanha, que se financiam a 30 anos a juros negativos.

As velhas regras do dinheiro estão viradas do avesso e estamos a viver um momento histórico: nunca os juros estiveram tão baixos durante tanto tempo. Nos últimos meses, perante o anúncio do prolongamento dos estímulos monetários na zona euro, as descidas intensificaram-se.

Esta semana a SÁBADO explica as razões para este fenómeno, quanto tempo vai durar e deixa 10 conselhos, para quem tem dívidas e poupanças, para gerir as suas finanças e poupar milhares de euros. As dicas incluem o resultado do duelo entre taxa fixa e variável no crédito à habitação, o refinanciamento dos seus créditos, a necessidade de amortizar o mais rapidamente possível o empréstimo da casa (e como deve fazê-lo) – para investidores há alternativas de poupança com e sem risco (e avisos sobre algums tentações típicas desta conjuntura).