PS insiste em proibir cobrança agressiva de dívidas

Qualquer pessoa ou entidade que faça a cobrança de uma dívida fora dos tribunais não poderá para tal utilizar métodos "que sejam opressivos ou de intrusão", por exemplo através do recurso a "viaturas, indumentária ou materiais de comunicação" que procurem "embaraçar ou transmitir uma imagem negativa do devedor". Este não poderá ser contactado no seu local de trabalho, a menos que o autorize e também não pode ser importunado em casa "entre as vinte horas e as oito horas do dia seguinte".

Estas regras constam de um projeto-lei apresentado no Parlamento pelo grupo parlamentar do PS e que pretende criar um regime de proteção das pessoas singulares perante práticas abusivas resultantes da cobrança de créditos fora dos tribunais, a chamada cobrança extrajudicial.



